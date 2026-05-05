Shows, montarias, parque de diversões: tudo o que você precisa saber sobre o Votu International Rodeo

Com apresentações de Luan Santana, Matheus & Kauan, Rionegro & Solimões, Alok e Leonardo, o evento gratuito começa nesta quinta-feira (7) e segue até domingo (10).

O Votu International Rodeo começa nesta quinta-feira (7) e segue até domingo (10) com uma programação que reúne os maiores nomes da música, montarias em touros, parque de diversões e atrações para todas as idades.

Organizada pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal, a festa será realizada no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, localizado na vicinal Ângelo Comar, em Votuporanga.

A entrada para a pista é gratuita todos os dias, enquanto os últimos ingressos para as Áreas VIP seguem à venda pelo site da Total Acesso ou presencialmente no escritório do Grupo Tercio Miranda.

Confira abaixo um guia completo sobre o maior rodeio gratuito que o interior de São Paulo já recebeu.

Rodeio

Com uma premiação de seis carros e três motos, o Votu International Rodeo inova mais uma vez com um formato inédito: seis times nacionais, um internacional e mais de 16 companhias de rodeio. Todas as montarias serão transmitidas ao vivo, de forma gratuita, pelos canais do Circuito Rancho Primavera e do Votu International Rodeo no YouTube. A narração é de Almir Cambra, o locutor mais premiado do país, com comentários de Esnar Ribeiro, Rogério Paitl e Henrique Moraes.

Formato das disputas

O Votu International Rodeo será disputado em dois formatos simultâneos: por equipes e individual, com fases classificatórias e eliminatórias ao longo dos quatro dias. Dos nove veículos da premiação, cinco serão destinados aos integrantes da equipe campeã e um ao campeão individual. Já as três motos serão entregues ao proprietário do melhor touro da competição, ao responsável pela melhor boiada e à equipe vencedora na disputa por times.

Shows

Do sertanejo à música eletrônica, passando por clássicos que atravessam gerações, a programação musical do Votu International Rodeo foi pensada para manter o público conectado do início ao fim. No palco, nomes que dominam as paradas e arrastam multidões:

Quinta-feira (07/05): Luan Santana abre a festa com seus principais sucessos.

Luan Santana abre a festa com seus principais sucessos. Sexta-feira (08/05): Matheus & Kauan levam ao público os hits que marcaram a nova geração do sertanejo.

Matheus & Kauan levam ao público os hits que marcaram a nova geração do sertanejo. Sábado (09/05): Rionegro & Solimões trazem a força dos clássicos, seguidos por Alok, com a energia da música eletrônica.

Rionegro & Solimões trazem a força dos clássicos, seguidos por Alok, com a energia da música eletrônica. Domingo (10/05): Leonardo encerra a programação com um repertório que atravessa gerações.

Megaestrutura

Nos moldes dos maiores festivais de música do país, o evento contará com um megapalco tecnológico com mais de 50 metros de largura, equipado com painéis de LED, efeitos especiais, iluminação cênica e um sistema de som de alta performance. Além da experiência visual e sonora, o público terá à disposição uma infraestrutura completa: boate, tendas, duas arquibancadas, banheiros de alvenaria, praça de alimentação e outros espaços projetados para garantir conforto e segurança durante todos os dias da festa.

Parque de Diversões

O parque de diversões terá mais de 10 brinquedos para diferentes perfis, incluindo atrações radicais e mais tranquilas. O grande destaque é a roda-gigante, com 30 metros de altura.

Solidariedade

O Votu International Rodeo também será palco da solidariedade, com o Desafio do Bem entre os campeões de Barretos: o touro Rei do Norte e o peão Vitor Manoel Dias. Todo o dinheiro arrecadado durante a ação será destinado às obras do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga. Além de doar o touro Rei do Norte, um dos melhores do plantel, os empresários Tercio e Rosana Miranda, proprietários do Grupo Tercio Miranda e organizadores do Votu International Rodeo, abriram as doações com R$ 50 mil. Os interessados em ajudar na construção do hospital podem fazer o Pix diretamente para: [email protected].

Menores de idade

A entrada de menores de 16 anos será permitida apenas quando acompanhados pelos pais ou responsável legal. Já adolescentes a partir de 16 anos poderão acessar o evento desacompanhados, desde que apresentem autorização por escrito assinada pelos responsáveis e documento oficial com foto. O Votu International Rodeo reforça que haverá controle de identificação na entrada e fiscalização durante todo o evento. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas são expressamente proibidos para menores de 18 anos.

Abertura dos portões

Quinta, sexta e sábado: a partir das 19h

Domingo: a partir das 14h

Abertura do rodeio

Quinta, sexta e sábado: a partir das 20h30

Domingo: a partir das 18h

Início dos shows

Quinta e sexta: a partir das 0h

Sábado: a partir das 23h30

Domingo: a partir das 23h30

Votu International Rodeo 2026

Data: 7 a 10 de maio

Local: Centro de Eventos Helder Henrique Galera – Votuporanga

Entrada para pista: gratuita todos os dias

Link para Áreas VIP: https://www.totalacesso.com/events/votuinternationalrodeo

Cerveja oficial: Império Puro Malte

Apoio: Prefeitura de Votuporanga

Organização: Grupo Tercio Miranda

Programação musical