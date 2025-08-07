Polícia apreende carga de maconha na Rodovia Euclides da Cunha 

O entorpecente estava escondido no porta-malas de um carro que apresentava sinais de adulteração; abordagem ocorreu no trecho de Jales/SP.

Uma ação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de maconha na tarde da última segunda-feira (4.ago). O flagrante foi feito na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no km 587, em Jales/SP.

Durante fiscalização de rotina na Base Operacional de Jales, os policiais rodoviários desconfiaram de um veículo Citroën/C4 Cactus, de cor cinza, que entrou de forma repentina em uma barraca de sucos localizada cerca de 400 metros antes da base. A equipe se dirigiu ao local e abordou um dos ocupantes. O segundo suspeito fugiu para uma área de mata próxima e não foi localizado.

Na vistoria ao veículo, os policiais encontraram 56 tabletes de uma substância esverdeada com odor característico de maconha, escondidos no porta-malas. Além do entorpecente, o carro apresentava diversos sinais de adulteração, como etiquetas destrutíveis descolando, chapa do chassi com espessura irregular, e numeração do motor danificada. O automóvel estava sem chaves, impossibilitando a leitura do módulo eletrônico.

O indivíduo abordado, que não possui antecedentes criminais, foi detido e a ocorrência será apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Jales. A investigação prossegue para identificar o segundo envolvido e apurar a origem e destino da droga.