Prefeitura antecipa pagamento da 2ª parcela do 13º salário aos servidores 

Como parte de uma política contínua de valorização do funcionalismo público e de estímulo à economia local, a Prefeitura de Votuporanga fará antecipação do pagamento da segunda parcela do 13º salário aos servidores municipais para esta quinta-feira (18.dez). A medida beneficia quase 3 mil servidores da Administração Municipal e da Saev Ambiental.

Nesta etapa, cerca de R$ 10 milhões serão injetados na economia de Votuporanga. Em julho, a primeira parcela já havia movimentado quase R$ 7 milhões. Ao todo, o pagamento do 13º salário em 2025 soma R$ 16,1 milhões, contribuindo diretamente para o fortalecimento do comércio local e para o aquecimento de todos os setores econômicos.