Cram promove diálogo com servidores sobre identificação de sinais de violência contra a mulher

Encontro com agentes comunitários integra ações dos 21 Dias de Ativismo e fortalece a rede de proteção no município.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social, realizou recentemente um diálogo com agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias sobre a identificação de sinais de violência contra a mulher. A ação foi promovida pelo Centro de Referência e Atendimento à Mulher (Cram) e ocorreu na Câmara Municipal, integrando as atividades do movimento “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.

O encontro teve como objetivo conscientizar os servidores sobre as diferentes formas de violência de gênero e orientar quanto às medidas de enfrentamento e encaminhamento dos casos. Por estarem em contato direto e frequente com a população, os agentes de saúde desempenham papel fundamental como elo entre a comunidade e os serviços da rede de proteção.

A atividade foi conduzida pelas servidoras Vanessa Lucas, assistente social; Alexia Zara Tida, psicóloga; e Kelli Regina Kamikawachi, assistente social e chefe do Cram. Durante o diálogo, foram abordadas estratégias de acolhimento, escuta qualificada, encaminhamento adequado e fortalecimento da rede de apoio às mulheres em situação de violência.

Segundo Kelli Regina Kamikawachi, o encontro vai além da transmissão de informações técnicas. “Trata-se de um espaço que possibilita a reflexão sobre a violência e seus impactos na vida das mulheres, além de incentivar o repensar de estratégias para cessar todas as formas de violência e criar ambientes mais seguros para mulheres e meninas”, destaca.

A secretária da Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Regina de Azevedo, também ressaltou a importância da iniciativa. “Ampliar o conhecimento sobre essa temática contribui para um cuidado mais integral e próximo das reais necessidades da população, considerando que esses profissionais são o principal elo entre a comunidade e os serviços de atendimento”, afirmou.

21 Dias por Elas

Em novembro, a chefe do Cram, Kelli Regina Kamikawachi, participou ainda de um evento alusivo aos “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres”, promovido pela Secretaria de Estado de Políticas para a Mulher, em Fernandópolis.

A programação contou com uma roda de conversa envolvendo profissionais da segurança pública, do sistema de justiça e da psicologia, com debates voltados à violência digital. Também foram abordadas questões relacionadas à responsabilidade familiar no cuidado com crianças e adolescentes no ambiente digital, público especialmente vulnerável a esse tipo de violência.