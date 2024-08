8 de Agosto: Votuporanga celebra 87º aniversário de fundação 

A tradicional Solenidade de Hasteamento das Bandeiras ocorre a partir das 9h, na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira” (frente à Concha Acústica).

Votuporanga celebra nesta quinta-feira, dia 8 de agosto, 87 anos de fundação. As festividades, apesar de mais discretas este ano, também em decorrência do calendário eleitoral, possuem na 14ª edição do Festival Literário de Votuporanga (Fliv), desde o último domingo (4), ampla variedade de atrações artísticas-culturais e literárias, como oficinas, bate-papo com escritores, contação de história, apresentações teatrais e shows musicais. O Fliv segue até o dia 11 de agosto.

No entanto, nesta quinta, aniversário da cidade e feriado, a partir das 9h na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira” (frente à Concha Acústica), haverá um ato cívico com a cerimônia de Hasteamento das Bandeiras com a participação dos Atiradores do Tiro de Guerra 02-088, apresentação da Banda Zequinha de Abreu e também do Clube de Desbravadores Beth-el, Meteoros e Brisas Suaves, Aventureiros Estrelinhas e Lírios do Vale da Igreja Adventista. Depois a programação continua das 14h às 22h com as atrações do Fliv.

Comércio de Votuporanga

Se nesta quinta-feira é feriado municipal, o comércio de Votuporanga estará de portas abertas na sexta-feira até as 20h e no sábado até 18h, conforme informou a Associação Comercial de Votuporanga (ACV). Isso porque, neste domingo (11.ago) é comemorado o Dia dos Pais e, o horário especial vem no intento de colaborar com a busca pelos presentes.

Por sua vez, nesta quinta-feira, os supermercados atendem em horários especiais, por exemplo: Proença das 7h30 às 13h, Santa Cruz das 7h às 12h30 e o Porecatu das 7h às 13h.

Sequência do calendário de festividades

No dia 11 de agosto, a partir das 10h, haverá celebração da tradicional Missa em Ação de Graças na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em homenagem aos 87 anos de Votuporanga.

O tradicional Parque das Artes também integra o calendário e será realizado no Parque da Cultura a partir das 16h no sábado (17) e domingo (18); também no domingo, às 11h, Votuporanga receberá o Encontro de Reis, tradicional festa folclórica que será realizada no Parque da Cultura.

No dia 24 de agosto, às 17h, haverá o lançamento do documentário “A Estrada de Ferro – Votuporanga na Linha do Desenvolvimento no Noroeste Paulista”, do escritor Ravel Gimenes, que está incluído entre as festividades de aniversário da cidade. O ato será na sala de cinema do Parque da Cultura.

A programação completa do evento pode ser acessada no site www.flivotuporanga.com.br

Encerrando o calendário do mês de agosto, dia 25, às 9h, no Parque da Cultura, acontecerá o 6º Encontro Família Duas Rodas, promovido pelo grupo de motociclistas da cidade.