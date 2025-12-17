Fortes chuvas obrigam CAV cancelar jogo-treino contra o Bandeirante 

O compromisso preparatório ocorreria nesta quarta-feira (17), em Álvares Florence/SP.

As fortes chuvas obrigaram o Clube Atlético Votuporanguense a cancelar o jogo-treino que faria nesta quarta-feira (17.dez), em Álvares Florence/SP, contra o Bandeirante Esporte Clube de Birigui/SP. O BEC se prepara para a disputa do Paulistão A3 de 2026.

De acordo com nota divulgada pelo CAV, a decisão foi tomada em razão das fortes chuvas registradas na região, que deixaram o campo alagado e sem condições adequadas de uso: “A medida visa preservar a integridade física dos atletas, evitando riscos de lesões e garantindo a segurança de todos os envolvidos.”

Segundo o presidente do Clube Atlético Votuporanguense, Edilberto Fiorentino – Caskinha, a prioridade do clube é a saúde dos jogadores e a manutenção de um ambiente seguro para a preparação da equipe: “Diante das condições do gramado, optamos pelo cancelamento para evitar qualquer risco aos atletas”, destacou o cartola alvinegro.

Apesar do contratempo climático, o Votuporanguense segue sua preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 sob o comando do técnico Paulo Roberto Santos, o “Rei do Acesso”. Anunciado em agosto, o treinador tem um longo histórico em equipes do interior paulista.

O Votuporanguense estreia em casa, dia 11 de janeiro contra o Água Santa. O clube anunciou 24 reforços para a competição.