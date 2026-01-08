Prefeitura abre licitação de R$ 351 mil para jardinagem e manutenção de paisagismo da Avenida Emílio Arroyo Hernandes 

Os serviços abrangem o trecho compreendido entre a Avenida Nasser Marão e a Avenida Madrid Sanches. Contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 10 anos.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP abriu uma licitação para jardinagem e manutenção de paisagismo da Avenida Emílio Arroyo Hernandes. O contrato de até R$ 351.306,72 busca a contratação de uma empresa especializada, com empreitada global, para a prestação de serviços continuados de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de mão de-obra, máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios, insumos e materiais necessários à plena execução dos serviços. A assinatura é por 12 meses, podendo ser prorrogada por até 10 anos.

De acordo com a Prefeitura, os serviços serão direcionados ao trecho compreendido entre a Avenida Nasser Marão e a Avenida Madrid Sanches, que foi recentemente contemplada com uma ampla obra de revitalização urbana, que incluiu melhorias na infraestrutura, no paisagismo e na acessibilidade.

“Como parte do processo de valorização do espaço público, faz-se necessária a contratação de empresa especializada em serviços de jardinagem, com o objetivo de realizar a manutenção e a preservação das áreas ajardinadas implantadas ao longo de toda a extensão revitalizada. A conservação adequada desses espaços verdes é essencial para garantir um ambiente urbano saudável, visualmente agradável e em conformidade com as normas ambientais e sanitárias vigentes. Além disso, a manutenção contínua das áreas ajardinadas contribui diretamente para a valorização da avenida enquanto ponto estratégico da cidade, promovendo o turismo comercial, o turismo de eventos e o turismo gastronômico. Trata-se, portanto, de uma medida indispensável para assegurar a longevidade dos investimentos públicos realizados, bem como para manter a qualidade estética e funcional da via, beneficiando moradores, comerciantes, visitantes e o desenvolvimento urbano como um todo”, afirma trecho do edital.

Na prática, a empresa fica responsável por garantir a execução contínua e adequada dos serviços de jardinagem e manutenção paisagística ao longo do trecho da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, contemplando todas as fases do ciclo de vida do objeto, desde a preparação e conservação das áreas verdes até o descarte correto dos resíduos vegetais. A solução inclui o fornecimento integral de mão de obra especializada, máquinas, equipamentos, ferramentas e insumos, assegurando a preservação estética, funcional e ambiental dos espaços públicos. O serviço será executado de forma sistemática, preventiva e corretiva, garantindo qualidade, segurança e conformidade com as normas vigentes ao longo de toda a vigência contratual.

“A contratada deverá executar todas as atividades de jardinagem, poda, roçagem, rega, adubação e manutenção paisagística em conformidade com a legislação ambiental vigente, evitando danos à vegetação, ao solo e aos recursos hídricos. Deverá também garantir condições seguras de trabalho, adotando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), procedimentos operacionais seguros e medidas que evitem riscos aos trabalhadores e aos transeuntes”, pede o edital de contratação.