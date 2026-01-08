Mulher desaparece após brigar com o marido em Fernandópolis 

Marido disse aos pais de Pryscila Karla Zacarias, de 32 anos, que ela foi embora em 23 de dezembro, dia em que o casal teve um desentendimento.

Uma mulher de 32 anos está desaparecida há mais de duas semanas após brigar com o marido, com quem mora há mais de um ano, em Fernandópolis/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, os pais procuraram a delegacia para denunciar o desaparecimento de Pryscila Karla Zacarias. Eles informaram à polícia que, no dia 23 de dezembro, a mulher brigou com o homem, de 40 anos.

O marido disse aos pais dela que o casal teve um desentendimento e, naquela data, Pryscila fez as malas e foi embora. O motivo da briga é desconhecido. Desde então, Pryscila está incomunicável.

A ocorrência foi registrada como desaparecimento de pessoa. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro pode entrar em contato com a polícia pelos telefones 190 ou 181. Ninguém foi preso até a última atualização desta reportagem.

*Com informações do g1