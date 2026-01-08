CAV tenta baixar preço dos ingressos, mas FPF breca e padroniza 

No Paulistão A2 de 2026, os ingressos custarão R$ 20,00 para os setores 2 (Geral) e Visitante, e R$ 30,00 no Setor 1 (Área Coberta).

O Clube Atlético Votuporanguense veio à público, nesta quarta-feira (7.jan), informar aos torcedores que a política de valores de ingressos adotada para a partida de estreia diante do Água Santa, neste sábado (10), às 18h, na Arena Plínio Marin, será a mesma aplicada ao longo de todo o Campeonato Paulista A2.

Os valores praticados seguem determinação da Federação Paulista de Futebol (FPF), que estabelece preços mínimos obrigatórios para as competições oficiais organizadas pela entidade. De acordo com o regulamento, não é permitido aos clubes cobrar valores inferiores aos estipulados pela FPF.

O CAV esclarece que buscou manter o valor mínimo de R$ 15,00, com o objetivo de facilitar o acesso do torcedor e preservar a tradição popular do clube. No entanto, a proposta não foi aprovada pela Diretoria de Futebol e Competições da Federação Paulista de Futebol, tornando obrigatória a adequação aos valores mínimos definidos pela entidade.

A Pantera Alvinegra informou que, diante da decisão, seguirá rigorosamente as determinações da FPF e a legislação vigente, aplicando os mesmos valores durante todo o Paulistão A2. Confira os setores e valores a serem cobrados na Arena Plínio Marin:

Setor 1 – Área Coberta: R$ 30,00

Setor 2 – Geral: R$ 20,00

Setor Visitante: R$ 20,00

Por fim, o Votuporanguense reforça que a definição dos valores não se trata de decisão isolada da diretoria, mas sim de cumprimento obrigatório das normas que regem o futebol profissional no Estado de São Paulo, prezando pela transparência, legalidade e respeito ao torcedor.

“O CAV agradece a compreensão de todos e convida sua torcida a comparecer, apoiar a Pantera Alvinegra e transformar a Arena Plínio Marin em um verdadeiro caldeirão durante toda a competição”, encerrou o comunicado do clube.