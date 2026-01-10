Jorge Seba promete entregar os uniformes no início das aulas 

Após um ano sem entrega, devido uma série de imbróglios contratuais, que rendeu críticas pesadas, o chefe do Executivo votuporanguense afirmou: “Nos primeiros dias de aula, já vamos começar a entregar os uniformes para os nossos aluninhos da nossa rede.”

Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (8.jan), o prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD), anunciou a entrega dos uniformes escolares já no início do calendário letivo de 2026. Ao lado da ex-secretária Silvia Faria (licenciada administrativamente para tratar da aposentadoria) e da atual Luciana Moreira de Mariz, o chefe do Executivo afirmou: “Nos primeiros dias de aula, já vamos começar a entregar os uniformes para os nossos aluninhos na nossa rede. Já iniciando esse ano de 2026 com boas notícias.”

Em seguida, ao longo do vídeo o prefeito discorre: “Para os primeiros dias de aula, já vamos começar a entregar os uniformes novos, uma notícia excelente para os alunos e especialmente também para os pais. E a segunda notícia boa é para os quase 300 educadores do município. Que foi promulgada a lei 15.326, uma forma que foi adequada para que eles agora possam fazer parte dentro do magistério como professores e professoras. Então é muito justo. Sejam muito bem-vindos. E as primeiras diretrizes já estarão sendo tratadas diretamente pelas secretárias para que essa lei possa ter efetividade. Nós já temos um planejamento pronto de 26 até 28 para que os nossos alunos possam ter a melhor educação possível. Aquela premiada, uma educação diferenciada. Então fica aqui o meu recado e o meu agradecimento a toda a rede. Contem comigo sempre para a melhor educação de toda a região e do Brasil.”

A falta de uniformes escolares no ano passado, em decorrência de uma série de imbróglios licitatórios, foi um dos principais motivos de críticas à administração em Votuporanga, principalmente nas redes sociais, porém, com ampla reverberação na Câmara Municipal.

No ápice do problema, a Casa de Leis chegou a sugerir que a Prefeitura de Votuporanga promovesse estudos técnicos e administrativos para a criação de um cartão exclusivo destinado à compra dos uniformes antes do início do próximo ano letivo: o “bolsa uniforme”. A proposta não prosperou.

Apesar do período de férias escolares o assunto segue em alta, prova disso é a variedade de apontamentos de pais e responsáveis no vídeo do anúncio, como por exemplo: “Deveria enviar em dobro, já que ano passado não teve”, Bel Maely.

Outra seguidora comenta no mesmo sentido: “Teria que fornecer o uniforme de 2025 e 2026”, Dani Assis. As falas em tom semelhante se sucedem.

Conforme noticiado pelo Diário, no início de outubro do ano passado, a Prefeitura de Votuporanga/SP publicou no Diário Oficial Eletrônico do Município a contratação da META LTDA, por R$ 732 mil, como responsável pelo lote 01 de uniformes escolares, composto por camisetas e bermudas para atender aos alunos dos ensinos “fundamental” e “infantil” matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2025, durante o período de 12 meses.