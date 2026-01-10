CAV estreia contra o Água Santa no Paulistão A2 

O duelo ocorre neste sábado (10), às 18h, na Arena Plínio Marin. Ingressos custam R$ 30,00 e 20,00; confira os pontos de vendas.
Jorge Honorio
[email protected]
O Clube Atlético Votuporanguense começa neste sábado (10), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, contra o forte Água Santa, sua caminhada no Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. A partida marca o início da jornada do clube em busca do acesso à primeira divisão estadual.
O elenco sob comando do técnico Paulo Roberto Santos, encerrou, na manhã desta sexta-feira (9), a preparação para a estreia e terá força máxima. Exceto pelo atacante Marcos Nunes que está no Departamento Médico (DM) da Pantera Alvinegra. Já o meia Kauê Muniz (Portuga) e o atacante Minho foram liberados pelo DM e seguem em transição.
Arbitragem
Para o duelo entre CAV x Água Santa à Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo, de 27 anos, que será auxiliado por Raphael de Albuquerque Lima e Pablo Lemos Fillet. Já Rinaldo Diego de Oliveira será o quarto árbitro e Carlos Donizeti Pianosqui atuará como analista de vídeo.
Confira o elenco da Pantera Alvinegra
- Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;
- Laterais: Vinicius Baracioli, Paulo Victor, Kauã Santos e Watson;
- Zagueiros: Amorim, Matheusão, PV e Miranda;
- Volantes: Alison Dias, Felipe Benedetti, Daniel e Victor Feitosa;
- Meias: Rodolfo e Kauê Muniz
- Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha, Anderson Feijão, Fernandinho, Luiz Thiago, Marcos Nunes e Minho
Ingressos
Os ingressos para CAV x Água Santa custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda:
- Scapin Celular
- Polizeli Parafusos
- Victors Celulares (Pacaembu e Padre Izidoro Cordeiro Paranhos)
- Clínica do Pescador
- Arena Plínio Marin