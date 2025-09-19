Entregador morre após acidente de moto em Birigui 

Segundo o boletim de ocorrência, uma caminhonete teria fechado a passagem do motociclista durante o trajeto, provocando o acidente na noite desta quarta-feira (17).

Um entregador de 37 anos morreu em um acidente de moto em Birigui/SP após uma caminhonete ter fechado a passagem dele na noite desta quarta-feira (17.set).

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes da Polícia Militar encontraram perto da Avenida Joaquim Ciciliatti a cerca de um pasto arrebentada com marcas de sangue e um capacete com manchas de sangue em uma árvore próxima. Ao irem até o Pronto Socorro Municipal, a vítima do acidente já tinha morrido.

Em contato com a esposa, ela informou que o homem teria saído de casa para ir até o mecânico e arrumar a motocicleta. Pouco depois, ela recebeu uma ligação falando sobre o acidente.

Ainda segundo o BO, a mulher foi informada no local que uma caminhonete teria fechado a passagem do motociclista.

O motorista suspeito de causar o acidente se apresentou espontaneamente no Plantão Policial, prestou depoimento e fez o teste do etilômetro. Além disso, ele mostrou as ligações que fez para o Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo, quando não há intenção de matar.