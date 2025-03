Ciesp Noroeste Paulista recebe Jornada de Crédito para apoiar pequenos e médios empresários 

Evento gratuito da Desenvolve SP oferecerá orientações sobre linhas de financiamento para fomentar o crescimento sustentável na região.

A Desenvolve SP, agência de fomento do Estado de São Paulo, realizará nesta quarta, 12 de março, a Jornada de Crédito em São José do Rio Preto. O evento, que acontecerá na sede do Ciesp Noroeste Paulista, tem como objetivo orientar micro, pequenos e médios empresários sobre as opções de financiamento disponíveis para impulsionar seus negócios de forma sustentável.

Com a presença de Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP, o evento contará com a participação de diversas entidades parceiras, como Ciesp Noroeste Paulista, SEBRAE, SENAI, Apeti CPL TIC Rio Preto, Parque Tecnológico, Sincomércio e a Prefeitura de São José do Rio Preto. O evento, que começa às 18h30, será realizado no auditório do Ciesp, com entrada gratuita e aberta ao público.

Jornada de Crédito: oportunidades e benefícios

Durante a Jornada de Crédito, os empresários da cidade e da região poderão conhecer as linhas de crédito oferecidas pela Desenvolve SP, que incluem modalidades voltadas para agroindústria, inovação, projetos sustentáveis, investimentos e aquisição de máquinas e equipamentos. O objetivo é apresentar soluções financeiras que promovam o crescimento dos negócios, gerando emprego, renda e desenvolvimento econômico para o estado.

Por que São José do Rio Preto?

A região de São José do Rio Preto tem registrado um crescimento significativo na liberação de financiamentos nos últimos anos. Entre janeiro e novembro de 2023, houve um aumento de 41,6% nos desembolsos em relação ao mesmo período de 2022. Já em 2024, o crédito liberado para a região cresceu 255% nos primeiros sete meses, em comparação ao ano anterior.

Esses números refletem uma demanda crescente por crédito e investimentos, consolidando a região como um foco estratégico para iniciativas que visam fomentar o empreendedorismo local e aproximar soluções financeiras para o desenvolvimento econômico regional.

O evento também busca oferecer alternativas de crédito que possibilitem o crescimento sustentável dos empreendimentos, com foco especial no fomento à geração de emprego e renda na região.

“Essas parcerias são essenciais para que os empreendedores, independentemente do porte de suas empresas, tenham acesso a crédito e possam investir no desenvolvimento de seus negócios”, destaca Mario Welber, secretário de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo de São José do Rio Preto.

A participação no evento é gratuita. Para se inscrever, basta acessar o link disponível na bio do Instagram do Ciesp Noroeste Paulista.