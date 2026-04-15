Festa das Nações: mais de 10 mil pessoas unidas pela solidariedade no Centro de Eventos

Com entrada gratuita durante as três noites, público pode conferir diversidade cultural e gastronômica, além de contribuir para as entidades assistenciais.

A Festa das Nações reuniu em três dias mais de 10 mil pessoas no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. Com entrada gratuita todas as noites, o evento reuniu cultura e diversidade gastronômica para toda a família além de solidariedade, com renda 100% beneficente destinada às entidades assistenciais de Votuporanga.

A Festa das Nações foi realizada de 10 a 12 de abril pela Prefeitura de Votuporanga e Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Votu Solidária e apoio da Câmara Municipal, com patrocínio master da Itaipava. A média diária de público, segundo a Votu Solidária, foi de 3,5 mil participantes.

O prefeito Jorge Seba (PSD) destacou que, após muitos anos, a Festa das Nações voltou em um espaço amplo, proporcionando uma celebração marcada pela alegria e pela confraternização entre milhares de pessoas: “Votuporanga é uma cidade de gente feliz. Este Centro de Eventos é do povo, é de Votuporanga, e ver tantas famílias reunidas celebrando e ajudando quem mais precisa é motivo de grande orgulho”, afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, ressaltou a emoção ao acompanhar a participação da população durante os dias de festa: “O evento uniu solidariedade e lazer, com famílias e crianças se divertindo enquanto contribuíam diretamente com as entidades assistenciais. Agradeço o apoio dos parceiros, da Votu Solidária, das entidades participantes, dos clubes de serviço e dos centenas de voluntários, fundamentais para o sucesso da iniciativa e para ampliar o impacto social da Festa das Nações”, disse.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaína Silva, destacou o papel do evento como espaço de valorização cultural e integração da comunidade: “A Festa das Nações mostrou mais uma vez a força da cultura como instrumento de união entre as pessoas. Durante três dias, o Centro de Eventos se transformou em um verdadeiro encontro de culturas, sabores e solidariedade, reunindo famílias, artistas, entidades e toda a comunidade em um ambiente acolhedor e cheio de alegria.”

A abertura oficial da festa foi na sexta-feira (10) com a consagrada Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, de Pereira Barreto. O público conferiu uma apresentação vibrante com sucessos que marcaram diferentes gerações. Na sequência, a animação ficou por conta da Banda GPlay, de São José do Rio Preto, que apresentou um repertório rock clássico e pop.

Com opções para todos os gostos, o público pôde experimentar pratos típicos preparados pelas equipes das barracas temáticas do Brasil, Países Árabes, Itália, França, Estados Unidos, Portugal e Japão, reunindo tradição, sabor e identidade em um só lugar.

Valorizando os artistas e talentos de Votuporanga, a Festa das Nações também abriu espaço especial para os ouros da casa, reunindo talentos locais da música e dança. Além disso, contou com um espetáculo cultural preparado pelos alunos da rede municipal. Estudantes do CEM “Profº Faustino Pedroso” trouxeram o gingado do Brasil; a dança portuguesa e francesa, apresentadas pelos participantes do Polo de Vivências Educacionais; e a dança americana, levada ao palco pelos alunos do CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”.

Além disso, o evento contou com o Park Terra da Alegria, ampliando ainda mais as experiências oferecidas aos visitantes com o tradicional parque de diversões, que destinou para as entidades assistenciais 30% da venda dos alimentos.

O estacionamento foi operado por iniciativa privada, porém com caráter solidário. Metade de toda a arrecadação será destinada diretamente às entidades assistenciais participantes, livre de despesas, ampliando o impacto social da Festa das Nações.