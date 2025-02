Polo UAB de Votuporanga abre inscrições gratuitas para cursos de graduação da Univesp

Cursos são distribuídos em três eixos: Licenciaturas, Computação e Negócios e Produção; qualificações à distância terão duração de três a cinco anos.

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Votuporanga, unidade vinculada à Prefeitura, informa que está com inscrições abertas, até o dia 7 de abril, para preenchimento de vagas de cursos gratuitos de graduação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo – Univesp.

Os cursos são distribuídos em três eixos: Licenciaturas (Letras, Matemática e Pedagogia); Computação (Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação) e Negócios e Produção (Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais).

O candidato poderá realizar sua inscrição e obter a confirmação do pagamento e a efetivação de sua inscrição, no portal vestibular.univesp.br na “Área do Candidato”, após dois dias úteis, em relação a boleto bancário. Também há outras formas de pagamento no site.

O custo da inscrição é de R$ 47,50 e para participar não há limite de idade, basta ter concluído o Ensino Médio ou estar com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais. Também será possível, caso queiram, fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2022, 2023 e 2024, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final.

Caso a nota do ENEM 2024 não seja divulgada até o dia 7 de abril, não valerá para esse processo seletivo. No vestibular, também haverá o Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Índios (PPI) e para alunos que cursaram todo Ensino Médio em escolas públicas.

O gabarito oficial será divulgado no dia 19 de maio, a partir das 15h, no site do vestibular. A publicação oficial do resultado e a primeira chamada ocorrerá em 24 de junho, a partir das 15h.

Os cursos serão oferecidos na modalidade a distância (EaD) com avaliações presenciais no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Votuporanga. A duração varia de três a cinco anos, dependendo do curso.

As provas objetivas e redação estão previstas para ser aplicadas no dia 18 de maio, às 13h. Os locais oficiais serão divulgados no dia 9 de maio, a partir das 10h.

Para dúvidas ou informações o candidato deverá contatar a central de teleatendimento da Fundação FAT, em dias úteis das 8h às 20h, pelo telefone (11) 3471-6100. Outra opção é o atendimento eletrônico 24h (para enviar uma mensagem, basta acessar a “área do candidato” informar CPF e senha de cadastro, o ícone “ajuda” aparece ao lado direito), ou com a equipe do Polo UAB pelo (17) 3422-8839.