CAC é preso com arma irregular após violência doméstica em Jales 

Um homem foi preso por posse irregular de arma de fogo de uso restrito e ameaça na manhã desta quinta-feira (6.fev), em Jales/SP.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. No local, foi realizado contato com as partes envolvidas, ocasião em que a vítima relatou ter sofrido agressões físicas e ameaças proferidas por seu companheiro.

Durante o atendimento, a vítima informou os PMs que, além das agressões e ameaças sofridas, o autor possuía armas de fogo em sua residência. Questionado, o autor declarou ser CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e afirmou que suas armas estavam registradas e com a documentação em dia.

No entanto, ao apresentar a documentação referente ao seu acervo, ele não apresentou qualquer documentação correspondente a uma carabina calibre 9mm, o que configurou posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

A vítima relatou que na noite anterior, o companheiro a agrediu fisicamente e a ameaçou de morte, dizendo que “acabaria com sua vida e a de seu filho”. Temendo por sua segurança, ela escondeu uma pistola calibre 380, a qual estava sobre a mesa. Já a outra arma estava guardada sobre o guarda-roupas no quarto.

A mulher foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para avaliação médica, onde foram constatadas as lesões sofridas pela vítima.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, a carabina calibre 9mm foi apreendida por não possuir documentação legal e, considerando as ameaças relatadas e a posse irregular de arma de fogo de uso restrito, foi confirmado o flagrante ao indivíduo que permaneceu à disposição da justiça.