Gramado sintético e precaução: entenda por que Garro desfalca o Corinthians no Dérbi 

Comissão técnica do Corinthians adota precaução com meio-campista e o deixa fora do clássico com o Palmeiras, nesta quinta-feira, no Allianz Parque.

A espera do torcedor do Corinthians para ver a estreia de Rodrigo Garro na temporada 2025 ainda deve esperar mais um pouco. Do ponto de vista físico, o melhor meio-campista da última edição do Campeonato Brasileiro está à disposição do técnico Ramón Díaz para o clássico com o Palmeiras desta quinta-feira. O argentino, porém, não entrará em campo no Dérbi.

A comissão técnica do Corinthians adota cautela com o meia, recém-recuperado de uma tendinopatia patelar que o atrapalhava desde a reta final da temporada passada. Por conta do problema no joelho, Garro perdeu boa parte da pré-temporada e levou mais tempo do que os demais para alcançar os parâmetros físicos estabelecidos pelo clube.

Como o gramado do Allianz Parque é sintético, superfície que oferece maior impacto às articulações em relação à grama natural, o Corinthians optou por preservar seu principal meio-campista.

Caso o contexto do clássico com o Palmeiras fosse de uma partida decisiva em termos de classificação, a opção da comissão técnica poderia ser diferente. Atualmente, no entanto, o Corinthians está praticamente classificado para o mata-mata do estadual e deve utilizar os próximos jogos como uma espécie de preparação para a sequência da temporada.

O foco do clube, neste momento, está na estreia da Conmebol Libertadores, no dia 19 de fevereiro, na Venezuela. Por isso, mesmo ciente da importância do duelo diante do Palmeiras no Paulistão, o Timão dará mais tempo de descanso a Garro.

A tendência é de que o argentino ganhe alguns minutos em campo no domingo, quando o Alvinegro medirá forças com o São Bernardo, pela 8ª rodada do Paulistão. Nesta partida, inclusive, o marketing do clube prepara uma grande ação com os torcedores para entregar a camisa 8 ao meio-campista, já que Memphis Depay assumirá a 10.

*Com informações do ge