Polícia prende suspeito de participação em morte brutal em Rio Preto 

Vítima foi encontrada gravemente ferida e com queimaduras nas ruínas de antigo motel; segundo investigado continua sendo procurado.

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (15.set), em São José do Rio Preto/SP, um dos investigados pela morte de Weberton Rodrigo de Araujo, vítima de um crime de extrema violência. A ação foi realizada pela Delegacia de Homicídios da Deic durante a operação denominada “Queima de Arquivo”.

Segundo a investigação, Weberton teria sido baleado, agredido e posteriormente incendiado ainda com vida. Ele foi encontrado gravemente ferido nas ruínas do antigo Motel Las Vegas, no Jardim Itapema.

A vítima chegou a ser socorrida e permaneceu hospitalizada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente.

Suspeito tentou fugir

Durante o cumprimento das ordens judiciais nesta terça-feira, um dos investigados teria percebido a aproximação dos policiais e tentado escapar.

De acordo com a Polícia Civil, ele invadiu uma residência vizinha durante a fuga e acabou localizado escondido em um dos quartos do imóvel.

Nas diligências, os policiais apreenderam uma arma de fogo antiga, arma de pressão, simulacro de arma, bastão retrátil, porção de droga, aparelho celular, dinheiro e cheque. O material foi recolhido e deverá ser analisado no decorrer da investigação.

Segundo investigado é procurado

A operação também teve como alvo outro homem investigado pelo homicídio. Ele não foi localizado e, segundo as informações divulgadas, permanece procurado.

A Delegacia de Homicídios trabalha para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime, além da eventual participação de cada um dos investigados.

O nome “Queima de Arquivo”, dado à operação policial, faz referência à linha de investigação adotada no caso.

O suspeito preso foi encaminhado para os procedimentos policiais e permanece à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para localizar o segundo investigado e esclarecer completamente o crime.