Homem condenado a 42 anos de prisão por estupro da enteada é preso em Rio Preto 

Condenado, ele estava foragido desde novembro de 2025 e foi localizado e preso no bairro Bela Vista, em São José do Rio Preto/SP.

Um homem condenado a mais de 40 de prisão por estupro da enteada foi preso nesta segunda-feira (14.set), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Polícia Civil, o homem, de 40 anos, estava foragido havia aproximadamente dez meses, após a condenação na Justiça de Rio Preto. Ele foi localizado e preso no bairro Bela Vista, na zona norte do município.

Ainda segundo o apurado, Adriano Feliciano da Silva foi condenado por atos de violência sexual cometidos contra a enteada, no período em que a vítima tinha entre 13 e 17 anos.

O juiz Alceu Correa Junior, da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, condenou o réu pelos crimes de estupro qualificado e estupro de vulnerável, cujas penas somadas totalizaram 42 anos e 2 meses de prisão em regime fechado.

O mandado de prisão foi expedido em novembro do ano passado, após o trânsito em julgado da condenação. Desde então, o paradeiro de Adriano Silva era desconhecido.

A prisão dele nesta segunda-feira (14) foi apresentada no plantão da Delegacia Seccional de São José do Rio Preto. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

*Com informações do g1