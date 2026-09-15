Câmara de Votuporanga promove audiência pública sobre transporte por aplicativos  

Encontro nesta quarta-feira (16), às 18h30, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, deve reunir motoristas, empresas, usuários e representantes do poder público para debater demandas e buscar soluções para o setor no município.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP realizará, no dia 16 de setembro, uma audiência pública para discutir as atividades do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, popularmente conhecido como transporte por aplicativos.

Promovido pela Presidência da Câmara e pelo Conselho Legislativo, o encontro busca ampliar o diálogo entre o poder público, empresas do setor, motoristas e usuários do serviço, abordando questões relacionadas ao funcionamento da atividade no município.

A audiência terá como objetivo ouvir demandas da categoria, esclarecer dúvidas, receber sugestões da população e promover a construção de soluções que atendam aos interesses coletivos ligados ao transporte por aplicativos.

A participação dos motoristas é destacada como fundamental para o debate, uma vez que a atividade tem ganhado cada vez mais relevância na mobilidade urbana e no deslocamento diário da população.

O encontro será realizado nesta quarta-feira, dia 16 de setembro de 2026, às 18h30, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, na Câmara Municipal de Votuporanga.

A Câmara convida toda a comunidade a participar da audiência, contribuindo com sugestões e opiniões que possam auxiliar no aprimoramento do serviço e no fortalecimento do diálogo democrático sobre o tema.