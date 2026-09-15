Corpo de homem com ferimento na cabeça é encontrado em rodovia de Mirassol 

O corpo de um homem de 68 anos foi encontrado por volta das 5h45, no quilômetro 454 da Rodovia Washington Luís (SP-310). A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local.
O corpo de um homem foi encontrado na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Mirassol/SP, às 5h45 desta terça-feira (15.set). Ele apresentava ferimento na região da cabeça. Peritos da Polícia Científica foram acionados para o local.
De acordo com a concessionária Ecovias Noroeste Paulista, o corpo estava no quilômetro 454, próximo ao acesso à Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). O homem tinha 68 anos.
O corpo foi recolhido pela funerária e levado para o Instituto Médico Legal (IML), por volta das 9h47.
Uma faixa da rodovia ficou interditada para os trabalhos da perícia e liberada em seguida.
A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da morte.
*Com informações do g1