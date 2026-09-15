Homem morre atropelado na BR-153 em Bady Bassitt 

Vítima foi atingida por um motorista em uma Toyota/Hilux e não resistiu aos ferimentos.

Um homem morreu após ser atropelado por uma caminhonete na noite desta segunda-feira (14.set), no km 75,5 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Bady Bassitt/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima não portava documentos e ainda não havia sido identificada até a última atualização desta reportagem.

O acidente ocorreu por volta das 19h55, quando uma caminhonete Toyota/Hilux trafegava pela pista sul da rodovia, no sentido Bady Bassitt, e acessou a terceira faixa, destinada à desaceleração e à entrada do município.

Conforme o relato do motorista, de 72 anos, à PRF, ele não visualizou o pedestre a tempo de evitar a colisão. Após o impacto, parou o veículo e acionou o socorro.

Vítima foi levada ao Hospital de Base

Equipes da PRF chegaram ao local por volta das 20h10 e encontraram o homem ferido. Ele foi socorrido pela concessionária e encaminhado ao Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a polícia, a vítima aparentava 40 anos, era do sexo masculino, tinha pele parda, barba e cabelos pretos crespos. Ele vestia roupas escuras e um agasalho.

Pelas circunstâncias observadas e pelas lesões, especialmente na região frontal do corpo, a PRF informou que há a suspeita de que o homem caminhava pela terceira faixa no momento do atropelamento. O trecho não possui acostamento.