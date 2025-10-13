Homem é preso após esfaquear companheira em Cardoso 

Vítima foi socorrida inicialmente para a Santa Casa de Cardoso e, posteriormente transferida para a Santa Casa de Votuporanga/SP.

Um homem de 37 anos foi preso na madrugada deste domingo (12.out), após agredir e esfaquear sua companheira, de 31, no bairro Vila Urias de Paula, em Cardoso/SP.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta da meia-noite, após uma discussão entre o casal terminar em violência. O agressor teria desferido duas facadas na mulher, atingindo a mão e o pescoço da vítima.

Em seguida, ferida, à vítima foi socorrida inicialmente para a Santa Casa de Cardoso e, posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para a Santa Casa de Votuporanga/SP, que informou que a paciente passou por atendimento e recebeu alta médica por volta das 5h.

No hospital, a Polícia Militar encontrou o suspeito do crime. Em depoimento, o homem confessou que esfaqueou a mulher e disse que estava no hospital procurando atendimento por problemas psicológicos.

O suspeito foi preso pela Polícia Militar e apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

O caso é investigado pela Polícia Civil.