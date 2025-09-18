Unifev inicia nova turma do projeto “Sorrisoterapeutas: o palhaço na saúde”

Projeto de extensão do curso de Medicina tem como principal objetivo humanizar os futuros profissionais; oficina capacitou novos integrantes que irão atuar em ações de acolhimento em instituições como creches, asilos e hospitais.

No último sábado (13.set), o curso de Medicina da Unifev realizou a oficina de capacitação “Sorrisoterapeutas: o palhaço na saúde” no câmpus Centro. O evento marcou a apresentação dos novos integrantes do grupo, que é aberto a todos os alunos da Instituição. O projeto visa promover um trabalho social, levando acolhimento humanizado a creches, asilos e hospitais.

Os estudantes veteranos ficaram responsáveis por dar as boas-vindas e treinar os novos membros. Inicialmente, apresentaram o grupo e as atividades já realizadas. Em seguida, conduziram exercícios práticos focados em expressão corporal e no desenvolvimento de habilidades sociais.

O projeto será coordenado pela Profa. Ma. Vanessa de Castro, que é docente da Instituição. “O Sorrisoterapeuta foi criado há mais de 12 anos pela primeira turma de Medicina, com o objetivo principal de humanizar os futuros profissionais da área da saúde. Todos os anos os membros se renovam, com a chegada de novos participantes, mas o foco continua o mesmo: usar o bom humor e a alegria como uma ferramenta poderosa no atendimento aos pacientes”, explicou.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, elogiou a dedicação dos alunos em levar esperança a quem precisa. “Desde o início, apoiamos a grandiosidade dessa ação, que contribui para o tratamento emocional e psicológico das pessoas atendidas. É um trabalho maravilhoso”, concluiu.