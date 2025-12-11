Votuporanga participa dos Jogos Abertos em Ribeirão Preto 

Delegação conta com 94 integrantes na busca por medalhas no Ciclismo, Futsal, Karatê, Malha, Natação, Vôlei e Vôlei de Praia.

Votuporanga participa dos 87º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que serão realizados de 10 a 21 de dezembro, em Ribeirão Preto/SP. A competição, promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, reúne algumas das principais forças esportivas do Estado.

A cidade entra na disputa com uma delegação de 94 integrantes, 80 atletas e a comissão técnica da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura, todos focados em defender Votuporanga e buscar novas conquistas.

Os atletas competirão em sete modalidades: Ciclismo, Futsal, Karatê, Malha, Natação, Vôlei de Praia e Vôlei. A meta é ampliar o quadro de medalhas e manter o bom desempenho que a cidade vem apresentando nas últimas competições.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, reforçou o bom momento do esporte local: “Cada atleta que chega aos Jogos Abertos traz uma história de esforço, treino e superação. Votuporanga vive uma fase forte no esporte, e disputar sete modalidades mostra essa evolução. A expectativa é grande e a alegria de representar a cidade é ainda maior.”