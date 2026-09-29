Clube Atlético Votuporanguense tem trajetória completa registrada em livro 

Com lançamento previsto para novembro, obra do Grupo Memorial Votuporanguense reúne registros dos 440 jogos oficiais do CAV, além de imagens inéditas, depoimentos e estatísticas que ajudam a contar a trajetória da Pantera Alvinegra.

A história da Pantera vai ganhar um novo capítulo, desta vez fora das quatro linhas. O Grupo Memorial Votuporanguense (GMV) prepara para 27 de novembro de 2026 o lançamento do livro “Pantera Alvinegra – O Guia Completo do Clube Atlético Votuporanguense”, publicação dedicada à preservação da trajetória do Clube Atlético Votuporanguense (CAV).

De acordo com o GMV, o novo título possui 436 páginas em uma obra que entra em campo com uma missão ambiciosa: reunir em um único volume a memória esportiva do clube, seus jogos e alguns dos personagens que ajudaram a construir a história alvinegra.

Um dos destaques é o levantamento dos 440 jogos oficiais disputados pelo CAV entre 2010 e 2026. Cada partida ganhou ficha técnica e um comentário resumido, formando um panorama da caminhada da Pantera nas competições ao longo desses anos.

O livro também abre espaço para quem viveu essa trajetória de perto. Entre os depoimentos estão os dos ex-técnicos China, Marcelo Henrique, Rogério Corrêa e Rafael Guanaes, além de relatos de ex-jogadores, jornalistas, dirigentes e torcedores.

Alguns desses personagens aparecem ainda com seus autógrafos reproduzidos na publicação, aproximando o leitor das vozes e lembranças que fazem parte da história do clube.

Números que contam histórias

Se dentro de campo o futebol é decidido na bola, nas páginas de “Pantera Alvinegra” os números ajudam a contar o tamanho de cada trajetória.

A publicação reúne estatísticas completas sobre partidas, atletas e treinadores, permitindo consultar, entre outras informações, quem mais vestiu a camisa do CAV, os principais nomes da artilharia, os goleiros que defenderam a Pantera, os adversários enfrentados e a relação dos jogadores que fizeram parte da história do clube.

O acervo visual também ganha espaço importante. O livro traz diversas fotografias, muitas delas inéditas, ajudando a reconstruir momentos e personagens da caminhada alvinegra.

Para abrir a partida, o prefácio ficou por conta de Rogério Assis, o “Canhão”.

Com 436 páginas em preto e branco, “Pantera Alvinegra – O Guia Completo do Clube Atlético Votuporanguense” busca ir além de uma coleção de resultados. A proposta é formar um registro histórico e documental do CAV, preservando jogos, números, imagens e histórias para quem acompanhou a Pantera desde os primeiros passos e também para as próximas gerações de torcedores.