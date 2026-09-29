Unifev capacita nova turma do Sorrisoterapeutas para atuar em hospitais e demais entidades

Oficina preparou estudantes para levar intervenções lúdicas e apoio humanizado a hospitais, instituições de longa permanência para idosos e entidades beneficentes.

Alunos das graduações da Unifev participaram, no último sábado (26.set), do workshop de formação do “Sorrisoterapeutas 2026: o palhaço na saúde”, que usa técnicas do clown hospitalar como ferramenta de apoio à recuperação de pacientes. As atividades do primeiro encontro foram desenvolvidas no Câmpus Centro, e contaram com a condução do projeto e com a parceria do gestor cultural Aldo Hayrton Dezan, da companhia Zero Clown.