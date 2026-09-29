Unifev capacita nova turma do Sorrisoterapeutas para atuar em hospitais e demais entidades

Oficina preparou estudantes para levar intervenções lúdicas e apoio humanizado a hospitais, instituições de longa permanência para idosos e entidades beneficentes.
Alunos das graduações da Unifev participaram, no último sábado (26.set), do workshop de formação do “Sorrisoterapeutas 2026: o palhaço na saúde”, que usa técnicas do clown hospitalar como ferramenta de apoio à recuperação de pacientes. As atividades do primeiro encontro foram desenvolvidas no Câmpus Centro, e contaram com a condução do projeto e com a parceria do gestor cultural Aldo Hayrton Dezan, da companhia Zero Clown.
A iniciativa passa a contar com novos voluntários para atuar em visitas mensais a unidades de internação pediátrica e adulta, instituições de longa permanência para idosos e entidades beneficentes. Durante o treinamento, os participantes passaram por dinâmicas de improvisação, linguagem corporal, criação de personagem, além de orientações sobre ética hospitalar e postura no atendimento a pacientes.
A Profa. Ma. Vanessa de Castro Gomes Araújo, responsável pela atividade na Unifev, ressaltou que o contato com a comunidade transforma a visão dos acadêmicos. “Quando o futuro profissional vive o espaço terapêutico pelo olhar da sensibilidade, ele aprende a enxergar a pessoa antes da doença. O projeto existe há mais de uma década justamente por conectar o aprendizado técnico com a empatia, mostrando o significado da escuta e do acolhimento dentro do ambiente de saúde”, destacou a docente.
Após a etapa inicial da capacitação, a equipe mantém encontros semanais de planejamento para as demandas de saúde e estruturar os roteiros das visitas. Ao término de cada visitação, os alunos realizam conversas de alinhamento, contribuindo na comunicação, na capacidade de ouvir e no desenvolvimento do lado humano, fundamentais em espaços de cuidado.