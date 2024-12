Jovem morre ao bater moto em árvore no centro de Votuporanga 

Acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (11), no cruzamento da Rua

Amazonas com a Rua Tibagi. José Artur Pianta Silva, de 25 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Um jovem de 25 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na área central de Votuporanga/SP, na madrugada desta quarta-feira (11.dez).

De acordo com o apurado, por volta das 2h, José Artur Pianta Silva colidiu com sua motocicleta contra uma árvore no cruzamento da Rua Amazonas com a Rua Tibagi.

Em seguida, equipes de resgate foram acionadas e socorreram José Artur até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), de onde acabou transferido ainda durante a madrugada para a Santa Casa de Votuporanga, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O local do acidente foi periciado pela Polícia Técnico-Científica que trabalha para apontar os possíveis fatores de causa.

O caso é investigado pela Polícia Civil que contará com o auxílio de câmeras de segurança que monitoram a região do acidente.

José Artur, morador do bairro Vila Anna, em Votuporanga, trabalhava em um restaurante localizado na Avenida João Gonçalves Leite e deixou os pais Gustavo da Silva Neto e Marilúcia Alves Pianta, o irmão Gustavo Pianta Silva; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

O corpo de José Arthur deve ser sepultado na manhã desta quinta-feira (12), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

