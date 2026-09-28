Dupla é presa com arma e drogas em Votuporanga 

Força Tática apreendeu revólver calibre .38, munições, cocaína, maconha, crack e materiais usados no preparo e acondicionamento de entorpecentes.

Dois homens foram presos em flagrante durante uma ação da Força Tática do 16º BPM/I, em Votuporanga/SP, no último sábado (26.set). Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Na ação, os PMs apreenderam um revólver calibre .38 com seis munições intactas, além de aproximadamente 83 gramas de cocaína, 464 gramas de maconha e 4 gramas de crack.

Parte da cocaína estava dividida em 41 porções. Uma quantidade maior da droga também foi localizada durante a ocorrência.

A Polícia Militar apreendeu ainda três balanças de precisão, um celular, um rádio comunicador, facas, papel-filme, embalagens e outros materiais que, conforme o registro policial, estariam relacionados ao preparo e acondicionamento dos entorpecentes.

Os dois suspeitos foram encaminhados à autoridade policial e permaneceram presos à disposição da Justiça.