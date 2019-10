Polícia Militar prende suspeito de furtos em Votuporanga

Elemento de 29 anos, foi preso com produtos furtados de residências nas ruas Sebastião Cechini e Fioravante Davanço.

Na madrugada desta segunda-feira (7), um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar após furtar uma residência no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, os policiais realizavam patrulhamento pelas ruas, quando avistaram o indivíduo com duas bicicletas e uma sacola de roupas, em atitude suspeita e optaram pela pronta abordagem.

Após busca pessoal, e ao ser indagado pelos militares o homem teria confessado que havia acabado de furtar uma das bicicletas em uma residência na Rua Fioravante Davanço, e as roupas de uma casa, localizada na Rua Sebastião Cechini, na Zona Norte da cidade.

Em seguida, os policiais entraram em contato com as vítimas, que reconheceram os produtos como sendo seus. Indagado sobre a outra bicicleta, o indivíduo afirmou que na tarde do dia anterior, um suposto conhecido pediu para que ele fosse comprar uma “pinga” e emprestou o veículo, mas ele não devolveu.

Diante do exposto, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao indivíduo, sendo encaminhado a Central de Flagrantes, onde foi ouvido e recolhido na carceragem local.