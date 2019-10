BRINCANDO NA UNIFEV – Manhã recreativa leva 2 mil crianças ao Complexo Esportivo

Na manhã desta quinta-feira quase 2 mil crianças das escolas municipais Anita, Waldir e lrma, além da APAE e diversas entidades, entre elas Caminho de Damasco, puderam curtir o Dia das Crianças cercadas de brincadeiras e muitas surpresas. Monitores da Unifev organizaram todos os tipos de brincadeiras, e entre as atrações existia: pula pula, futebol de campo, judô, espaço para artes, dança, etc. Tudo isso regado a cachorro quente, pipoca, algodão doce, culminando com um saboroso lanche acompanhado de refrigerante.

O evento, segundo o presidente da entidade, Celso Penha Vasconcelos, foi voltado às crianças das escolas municipais, APAE e entidades assistenciais. “É um trabalho voltado à comunidade e nós como uma Fundação que pertence ao município não poderíamos deixar de realizar. Um belo presente para quase duas mil crianças”, disse.

No final da manhã o prefeito João Dado esteve no local e saudou a criançada e cumprimentou a diretoria da FEV pela iniciativa. O prefeito estava acompanhado do vereador Daniel David, que no momento, representou a Câmara de Votuporanga.

Muitas, brincadeiras, surpresas e alegria

Cáca Romeiro, um dos curadores da FEV, com um amigo

Bruna Lopes Gosmes da Escola Waldir, Abilinho Calile do Projeto Maritaca e Gabriela Camila da Secretaria da Educação

Uma manhã repleta de atividades para as crianças

O presidente da FEV, Celso Vasconcelos e o prefeito João Dado na manhã dedicada ao Dia das Crianças

Quase duas mil crianças tiveram a oportunidade de festejar o seu dia