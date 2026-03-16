Polícia Militar prende quarteto e fecha “casa bomba” em Votuporanga 

A ação da Força Tática foi deflagrada na madrugada deste sábado (14), na zona sul; mais de 2 kg de entorpecentes foram apreendidos.

Uma ação da Força Tática terminou com quatro suspeitos presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na madrugada deste sábado (14.mar), na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando abordaram um homem que estava na garupa de uma motocicleta e apresentava um volume suspeito no bolso. Na revista pessoal, os agentes localizaram uma porção média de maconha. Questionado, o suspeito contou ser usuário de drogas e indicou aos PMs onde teria comprado o entorpecente.

Em seguida, a equipe seguiu até o endereço na Rua Olímpio Formenton, próximo a um casebre à beira de uma viela, ponto já conhecido por diversas denúncias de tráfico de entorpecentes. Pelo local, os policiais militares abordaram quatro indivíduos, sendo que durante revista, encontraram drogas e dinheiro. Já pelo imóvel foram apreendidas grande quantidade de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro e diversos apetrechos utilizados para embalar e manipular as drogas, caracterizando o imóvel como uma verdadeira “casa bomba”.

As famosas casas bombas funcionam basicamente como um depósito de drogas e auxilia os criminosos a praticarem tráfico de drogas na região. Geralmente, os locais ficam em comunidades e sempre sendo “vigiado” por homens, os chamados olheiros.

Os quatro suspeitos foram presos e apresentados na Central de Flagrantes, onde os indivíduos foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça. Já o usuário foi ouvido e liberado.