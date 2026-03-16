CAV vence o Ituano e assume liderança no Paulistão A2 

Com dois gols nos acréscimos, de atletas que vieram do banco de reservas, Votuporanguense assumiu à liderança do Grupo 2, deixando o Galo de Itu na lanterna.
O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Ituano por 3 a 0 neste sábado (14.mar), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, diante de 1.567 pagantes, na rodada de abertura da segunda fase do Campeonato Paulista Série A2.
Os gols foram marcados no início e no fim do jogo, por Victor Feitosa, aos 5 minutos do primeiro tempo; Orlando Jr. e Hugo, aos 48 e 52 minutos da etapa final.
O resultado deixou a Pantera Alvinegra na liderança do Grupo 2, com três pontos, à frente de XV de Piracicaba e Água Santa, que empataram sem gols. O Galo de Itu, zerado, fica em último lugar.
Com a bola rolando…
O Votuporanguense abriu o placar jogo aos 5 minutos. Cobrando falta, Fernandinho colocou a bola na cabeça de Victor Feitosa, que acertou o canto esquerdo de Wingert. O capitão do CAV teve a chance de ampliar na sequência, mas chutou de longe. O Galo de Itu tentou se impor e respondeu com finalização de Neto Berola que passou à esquerda da meta de Gabriel Félix.
Aos 17 minutos, Marcos Nunes tentou cruzar e quase surpreendeu o goleiro rubro-negro adiantado, que colocou a bola pela linha de fundo. Pelo Ituano, Stefanello deu trabalho aos marcadores em jogadas individuais e nas beiradas do campo.
Antes do intervalo, aos 39 minutos, Bruno Mezenga chegou a ser expulso por um choque com o zagueiro Pedro Vitor, perto do meio campo. O árbitro de vídeo foi acionado pela primeira vez nesta Série A2 e reviu a decisão para amarelo.
O segundo tempo começou em rotação mais fraca. Alisson, do CAV, aos 2 minutos, chutou por cima, e Stefanello tirou boa defesa de Gabriel Félix. Aos 10 minutos, goleiro e zagueiros do Votuporanguense se enrolaram e a bola saiu em escanteio.
Marcos Nunes chutou da entrada da área e carimbou o travessão do Ituano aos 25 minutos. Na sequência, Alisson recebeu a bola de frente para o gol e chutou à queima-roupa, para defesa de Wingert. Bruno Mezenga cobrou falta nas mãos de Gabriel Félix aos 34.
Quando o jogo parecia se encaminhar para a contagem mínima, duas apostas do técnico Marcus Viola que vieram do banco de reservas decidiram o placar. Aos 49 minutos, Orlando Jr. mandou um torpedo de fora da área para cima Wingert, fazendo 2 a 0.
Prevendo a derrota iminente em Votuporanga, o treinador Mazola Júnior tentou diminuir e adiantou as linhas do Ituano, mas a mexida proporcionou o efeito contrário. Após perder uma bola no campo de defesa, Hugo, aos 52 da etapa final, fechou a contagem na Arena Plínio Marin, devolvendo com juros a derrota por 1 a 0 sofrida na primeira fase, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior.
Próximos compromissos
Agora, o Votuporanguense pega a estrada para dois compromissos longe de seus domínios: na segunda rodada, o CAV visita o Água Santa na quarta-feira, às 18h; em seguida, na quarta-feira (25), às 20h15, visitará o XV de Piracicaba, no Barão de Serra Negra.