Educação inclusiva de Votuporanga inspira visita técnica de município da região

Equipe da Secretaria de Educação de Brejo Alegre esteve no CEM ‘Prof.ª Anita Liévana Camargo’ para conhecer práticas pedagógicas voltadas ao atendimento de estudantes surdos.

@caroline_leidiane

O CEM “Prof.ª Anita Liévana Camargo”, localizado no bairro Jardim Bom Clima e mantido pela Prefeitura de Votuporanga, recebeu na última quinta-feira (12) a visita de profissionais da Secretaria de Educação de Brejo Alegre (SP).

A agenda teve como objetivo conhecer de perto o trabalho desenvolvido no Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Libras (Língua Brasileira de Sinais) voltado a alunos surdos na rede municipal de ensino.

A iniciativa integra um movimento de troca de experiências entre municípios que buscam ampliar e qualificar práticas de educação inclusiva. Votuporanga tem se destacado nesse campo, consolidando iniciativas voltadas ao atendimento educacional especializado e despertando o interesse de outras cidades da região.

Durante a imersão técnica, a equipe visitante acompanhou a organização do atendimento oferecido pela unidade, conheceu estratégias pedagógicas adotadas no processo de ensino e aprendizagem e observou as atividades desenvolvidas com os estudantes atendidos pelo AEE.

O encontro também proporcionou momentos de diálogo entre os profissionais das duas redes de ensino, favorecendo o compartilhamento de experiências e o fortalecimento de práticas voltadas à inclusão no ambiente escolar.

A visita foi acompanhada pela professora e intérprete de Libras Fabiana Saraiva de Paulo, pelas supervisoras Simone Marton e Elizabete Moraes, além das psicopedagogas Denise Alacântara, Poliana Fuzetto e Sinelma Silvério, integrantes da Secretaria Municipal da Educação.

Atendimento Educacional Especializado

O AEE é um serviço da Educação Especial que complementa a formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades.

No caso de alunos surdos, o atendimento considera a Libras como primeira língua e a Língua Portuguesa, na modalidade escrita, como segunda língua.

A proposta pedagógica busca garantir condições de acesso ao conhecimento, com recursos e estratégias específicas que favorecem a comunicação, a autonomia e a participação dos estudantes no processo educativo.

Em Votuporanga, o trabalho desenvolvido nas unidades da rede municipal tem contribuído para ampliar as possibilidades de aprendizagem e fortalecer a inclusão escolar.