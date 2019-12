Acidente entre ônibus e moto deixa ao menos cinco mortos em Votuporanga

Riolândia em luto: Motorista e passageiras que morreram no acidente – Foto reprodução Facebook

Ônibus sendo içado por guindaste na manha deste domingo (Foto Votuporanga Tudo)

(Foto Votuporanga Tudo)

Outras 34 vítimas foram encaminhadas aos Prontos-Socorros da região; duas jovens que estavam na moto morreram na hora; o motorista do ônibus e mais duas trabalhadoras também morreram.

Na madrugada deste domingo (1) um acidente envolvendo uma motocicleta Biz e um ônibus que levava trabalhadores de um Frigorífico de Votuporanga para Riolândia.

O acidente aconteceu as 1h30 deste domingo na Rodovia Péricles Belini (SP 461), no trevo de acesso a Parisi. Segundo informações colhidas no local do acidente, a Biz, que estava com as duas jovens, Edianes Carolina Vitório dos Santos de 20 anos de idade e a passageira, Rúbia Queiróz de Souza, 17 anos. atravessou a pista e foi colhida pelo coletivo, que seguia sentido Votuporanga/Cardoso.

Testemunhas garantem que após a batida na moto um dos pneus da frente do ônibus estourou; o motorista perdeu o controle do pesado veiculo e caiu no córrego do Marinheiro. Ele desceu pela lateral da ponte numa altura de quase 5 metros. O motorista e vários trabalhadores ficaram presos às ferragens.

Um esforço conjunto entre Corpo de Bombeiros de Votuporanga e SAMU da cidade e de vários municípios vizinhos foi feito para socorrer as vítimas – todas passageiras do ônibus. Pelo menos 34 passageiros foram socorridos – muitos deles vítimas leves e outros graves.

Os feridos foram socorridos para a Santa Casa de Votuporanga, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga e cidades vizinhas.