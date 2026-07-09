Tribunal do Júri condena réu a 17 anos por tentativa de assassinato em Votuporanga

Outros dois acusados foram absolvidos no caso registrado em 2022 e denunciado como parte da ‘guerra do tráfico’.

O Tribunal do Júri realizado em Votuporanga/SP condenou, nesta terça-feira (7.jul), um acusado de tentativa de assassinato a mais de 17 anos de prisão em regime fechado, crime ocorrido em 2022. Outros dois acusados foram absolvidos.

O trio denunciado pelo Ministério Público (MP) foi investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Um investigador da unidade relatou toda a dinâmica criminal relacionada ao caso durante o julgamento.

Segundo a denúncia do MP, os três acusados tentaram matar um rival na disputa por território do tráfico de drogas em Votuporanga. Durante os interrogatórios em plenário, todos os envolvidos negaram tanto a autoria quanto o envolvimento com a chamada ‘guerra do tráfico’.

O promotor Eduardo Martins Boiati sustentou a denúncia da tentativa de execução e elogiou o trabalho das polícias Civil e Militar. Após o crime, o principal acusado foi preso em São José do Rio Preto/SP com o carro e a arma utilizados no crime, sendo formalmente indiciado pelo crime ocorrido em Votuporanga.

A vítima baleada no bairro Vila Marin – que sobreviveu – participou do julgamento por videoconferência diretamente de um presídio no Estado do Rio de Janeiro. Na oportunidade, relatou ter sido surpreendido por rajada de tiros ao chegar em casa, porém não confirmou a participação de nenhum dos acusados.

O advogado Marcos Gianezzi, disse que foi feita justiça com a absolvição de seu cliente, sendo combativo na defesa pela ausência de provas contra o acusado. O segundo inocentado foi defendido por Roberto Almeida, de São José do Rio Preto. A reportagem não conseguiu contato com o advogado Gilberto Nascimento para esclarecer se haverá recurso à condenação.

*Com informações do VotuporangaTudo