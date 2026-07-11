DISE prende traficante e apreende drogas em Votuporanga 

P.A.S.S., de 22 anos, morador do bairro Monte Alegre, era alvo de monitoramento da Delegacia Especializada. Tabletes de Dry Ice, 68 comprimidos de Ecstasy e um invólucro de cocaína foram apreendidos.

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga/SP, prendeu nesta quarta-feira (8.jul), um indivíduo de 22 anos por tráfico de drogas no bairro Jardim Monte Alegre.

De acordo com o apurado, P.A.S.S., residente na Rua José Maria Oliveira dos Santos, já era investigado por agentes da Delegacia Especializada, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Após investigações prévias, à DISE pediu que a Justiça autorizasse um mandado de busca para o endereço, o que foi expedido pela excelentíssima Juíza de Direito da Vara Regional das Garantias – 8ª RAJ – São José do Rio Preto/SP.

Em seguida, os policiais civis deflagraram a ação e abordaram o alvo em frente ao imóvel. Nas buscas pelo local, foram apreendidos: Três tabletes de Dry Ice, duas porções de Dry Ice, 68 comprimidos de Ecstasy, um invólucro grande de cocaína que, após fracionada, renderia cerca de 80 porções para venda a dependentes químicos; além de uma balança digital, dois isqueiros, dinheiro e dois telefones celulares.

Ainda segundo a DISE, a droga “Dry Ice” é produzida por um processo de separação de glândulas ricas em THC da planta de Cannabis, resultando em um entorpecente com concentração muito superior à da maconha, tornando seus efeitos mais intensos e com isso, maior valor para a venda.

A ocorrência foi apresentada na sede da DISE, onde P.A.S.S., foi ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, autuado por tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça.