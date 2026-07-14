Desafio do Bem no Country Bulls arrecada mais de R$ 136 mil para o Hospital de Base

O valor será destinado ao custeio do atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Mantendo a tradição do Rio Preto Country Bulls, o Desafio do Bem, realizado neste domingo, 12 de julho, última noite da edição deste ano do evento, arrecadou R$ 136,4 mil para o Hospital de Base. O valor será destinado ao custeio do atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O HB é o maior complexo de saúde do interior do Estado de São Paulo e o segundo maior hospital universitário em produção SUS do Brasil.

Durante o encerramento da festa, que contou com shows de Leonardo e Panda, foi realizada uma disputa simbólica na arena, na qual o público foi novamente convidado a contribuir financeiramente com o Hospital de Base. Toda a arrecadação da ação será revertida ao complexo hospitalar.

Antes do início do desafio, um verdadeiro espetáculo de solidariedade foi conduzido pelo locutor de rodeio Cuiabano Lima, ao lado do presidente do Rio Preto Country Bulls, Paulo Emílio Marques. Juntos, eles mobilizaram empresários presentes nos camarotes e o público das arquibancadas a contribuírem com o Hospital de Base, destacando a importância da instituição, responsável pelo atendimento de mais de 2 milhões de pessoas das 102 cidades da região.

O Desafio do Bem consiste em uma disputa entre peão e touro. Para vencer, o competidor precisa permanecer por oito segundos sobre o animal. Neste ano, a ação foi protagonizada por Benjamin Iago, de apenas 10 anos, que vem ganhando reconhecimento como uma das principais revelações da nova geração do rodeio brasileiro.

Promovido pelo sexto ano consecutivo, o Desafio do Bem integra o calendário social do evento e reforça a parceria entre o Rio Preto Country Bulls e o Hospital de Base.

“O Desafio do Bem demonstra a força da solidariedade da nossa região e reforça o compromisso da sociedade com a saúde pública. Cada contribuição representa mais recursos para manter a qualidade da assistência prestada aos pacientes do SUS, que diariamente buscam atendimento no Hospital de Base. Iniciativas como essa fazem a diferença e fortalecem nossa missão de cuidar de milhares de vidas”, destaca o médico mastologista e assessor da diretoria executiva do Hospital de Base, Dr. José Luis Esteves.

Pequeno montador

Natural de Olímpia/SP, Benjamin ganhou projeção nacional em 2025 ao participar da série Vida de Rodeio, exibida pela TV Globo, que retratou o cotidiano de personagens ligados ao universo das arenas. Desde então, passou a utilizar suas apresentações como instrumento de solidariedade.

Ao lado dele estava o touro Rei da Noite, adquirido pela família especialmente para participar das apresentações beneficentes. Benjamin e o animal seguem uma rotina de treinamentos, alimentação e cuidados específicos, recebendo preparação semelhante à de atletas da modalidade.

“O Desafio do Bem representa um dos momentos mais especiais do Rio Preto Country Bulls. É uma iniciativa que traduz o propósito do evento de unir entretenimento, tradição e responsabilidade social. A presença do Benjamin fortalece essa mensagem e inspira o público pela dedicação ao esporte e pelo compromisso com uma causa que beneficia milhares de pessoas”, afirma o organizador do Rio Preto Country Bulls, Paulo Emílio Marques.

“Mais do que uma arrecadação financeira, o Desafio do Bem representa a união da sociedade em favor da vida. Cada contribuição demonstra o compromisso da comunidade com o Hospital de Base e faz a diferença para que possamos continuar oferecendo atendimento de excelência aos pacientes do SUS. Somos muito gratos ao Rio Preto Country Bulls, aos organizadores, patrocinadores e ao público por mais este gesto de solidariedade”, ressalta o diretor executivo da Funfarme, Dr. Horácio Ramalho.

Além do Desafio do Bem, o Rio Preto Country Bulls promove a tradicional Quarta Solidária, que destina parte de sua renda ao Hospital de Base e às demais unidades da Funfarme. Neste ano, a iniciativa marcou o sexto ano consecutivo dessa parceria de sucesso.