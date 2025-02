Hery Kattwinkell aciona MP contra criação de cargos da Prefeitura 

O advogado e ex-vereador defende que o impacto orçamentário de R$ 7 milhões poderia ser utilizado para o combate a dengue, melhoria das escolas, melhor atendimento na saúde, contratação de professores, bem como melhoria no dissídio dos servidores públicos.

Jorge Honorio

jorgehonoriojornalista@gmail.com

A aprovação do projeto de autoria do Poder Executivo que cria uma secretaria e mais 27 cargos por 8 votos a 6 na Câmara Municipal de Votuporanga, na última segunda-feira (17.fev), repercutiu negativamente nas rodas de conversa e principalmente nas redes sociais. Entre as reações, o ex-vereador e advogado Hery Kattwinkell protocolou uma denúncia referente ao assunto no Ministério Público, tanto representação votuporanguense, quanto em São Paulo/SP.

Ao Diário, Hery Kattwinkell explicou que o recurso, cujo impacto orçamentário é de quase R$ 7 milhões até o final desta gestão Jorge Seba (PSD) e Torrinha (PL), “poderia ser melhor utilizado se empregado no enfrentamento de problemas reais. Estamos falando de combate à dengue, de melhoria nas escolas, de melhor atendimento na saúde, da contratação de mais professores, bem como melhoria no dissídio dos servidores públicos”, defende.

“Estamos falando de gastar dinheiro do contribuinte com o que realmente precisa, necessidade de ordem mais prioritária que a criação destes 28 cargos”, emendou.

Essa não é a primeira vez que Hery Kattwinkell protocola denúncia sobre criação de cargos pela Prefeitura de Votuporanga. Em 2022, segundo noticiado pelo Diário, o advogado recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que acatou o pedido versando sobre a criação inconstitucional de cargos comissionados no município, através de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Desta vez, novamente, segundo o advogado, a denúncia vem para atender a um pedido de clamor público que manifestaram contra a criação destes cargos, e alfineta ainda que entende que a criação foi uma clara manobra política usando dinheiro público para abrigar apadrinhados políticos, inclusive aqueles que votaram a favor da Taxa do Lixo [matéria votada e aprovada por 9 votos a 4, durante a 46ª e última sessão ordinária de 2024, instituindo a cobrança pelo serviço no município].

“A criação destes cargos não é prioridade. Prioridade é gastar esse dinheiro com responsabilidade, cuidando da saúde que esta cada dia pior, combater a dengue, contratar professores e melhorar o salário dos servidores, para depois pensar em criar mais secretarias”, reitera Hery Kattwinkell.