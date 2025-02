CAV é goleado fora de casa pelo líder Primavera 

Votuporanguense voltou a perder depois de seis partidas e ficou estacionado nos 15 pontos, esperando o complemento da rodada para saber se permanecerá no G-8 do Paulistão A2.

Com um primeiro tempo arrasador, o Primavera levou a melhor sobre o Clube Atlético Votuporanguense no duelo entre dois times embalados na Série A2 do Campeonato Paulista, na tarde desta quarta-feira (19.fev), em Indaiatuba, pela 11ª rodada. Diante de 1.100 torcedores, o Fantasma marcou três vezes ainda antes do intervalo e fez mais um na etapa final para golear por 4 a 0 e manter a liderança da competição com a quarta vitória seguida.

Com a bola rolando…

Léo Passos abriu o placar aos quatro minutos de jogo, completando cruzamento da esquerda. Aos 21, depois de o CAV ter criado duas chances de empatar, o Primavera ampliou com Afonso, de cabeça. Na reta final, um cruzamento de Kevin que desviou na defesa entrou direto, praticamente liquidando a fatura. Já aos 45 minutos do segundo tempo, Felipe Cruz fechou o marcador.

Com o resultado, o Primavera chegou aos 25 pontos. É o único time invicto da divisão e completou a 20ª partida oficial seguida sem derrota. Por outro lado, a Pantera Alvinegra voltou a perder depois de seis partidas e ficou estacionado nos 15 pontos, esperando o complemento da rodada para saber se permanecerá no G-8.

Próximo compromisso

O Votuporanguense volta a campo no sábado (22), às 18h, na Arena Plínio Marin, quando recebe o Rio Claro, atual lanterna da competição.