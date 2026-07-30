Mulher é presa após invadir casa e agredir o pai em Votuporanga 

A mulher é investigada em pelo menos três inquéritos que apuram, entre outros delitos, crimes cometidos contra o próprio pai, de 71 anos. As investigações abrangem os crimes de violação de domicílio, ameaça, injúria e lesão corporal.

Uma mulher de 33 anos foi presa por policiais civis do Núcleo do 1º e 3º Distritos Policiais de Votuporanga/SP, nesta terça-feira (28.jul), no bairro Vila Nova. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva sob a coordenação do delegado de Polícia Dr. Thiago Silva Pereira.

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher é investigada em pelo menos três inquéritos policiais que apuram, entre outros delitos, crimes cometidos contra o próprio pai, de 71 anos. As investigações abrangem os crimes de violação de domicílio, ameaça, injúria e lesão corporal, supostamente praticados no contexto de violência doméstica e familiar. Além do genitor, a irmã e o sobrinho da investigada também figuram como vítimas.

Ainda segundo a polícia, diante das graves violações aos direitos da pessoa idosa e do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, foi representada a prisão preventiva da investigada. Após manifestação favorável do Ministério Público, a medida foi autorizada pela juíza da Vara Regional das Garantias da 8ª Região Administrativa Judiciária.

Após o cumprimento do mandado de prisão e a realização do exame cautelar, a mulher foi apresentada em audiência de custódia e, posteriormente, transferida para a unidade prisional de Santa Fé do Sul/SP, onde permanece à disposição da Justiça.