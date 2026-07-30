Furto de fios deixa trecho da Avenida Wilson de Souza Foz sem iluminação pública 

Crime foi registrado nas proximidades do CEM “Prof. Faustino Pedroso”; equipes da Prefeitura trabalham para restabelecer o serviço.

Um furto de fios registrado nesta terça-feira (28.jul) comprometeu a iluminação pública na Avenida Wilson de Souza Foz, no cruzamento com a Avenida 9 de Julho, nas adjacências do CEM “Prof. Faustino Pedroso”, em Votuporanga/SP. A ocorrência afetou a iluminação de quatro postes no local.

De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, durante a ação criminosa, foram furtados quatro cabos triplex de 35 metros de comprimento, totalizando 140 metros lineares de cabos, o equivalente a 420 metros de fiação: “Assim que o problema foi identificado, equipes da Prefeitura iniciaram a substituição dos cabos para restabelecer a iluminação pública no menor prazo possível”, afirmou a Administração Pública.

Além dos transtornos causados à população, o furto de fios gera prejuízos aos cofres públicos, compromete a prestação de serviços essenciais e demanda novos investimentos para reparar os danos provocados pela ação criminosa.

Em caso de atitudes suspeitas, a Prefeitura orienta a população a acionar imediatamente as forças de segurança, contribuindo para a preservação do patrimônio público e para a segurança de todos.