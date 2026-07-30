Primeira etapa das InterTechs Agro destaca heveicultura, sustentabilidade, pecuária e apicultura na 63ª EXPO Rio Preto

Programação técnica acontece entre os dias 3 e 8 de agosto e reúne especialistas renomados no Recinto de Exposições para discutir inovação, manejo prático e desenvolvimento do agronegócio.

A programação técnica da 63ª EXPO Rio Preto começa no dia 3 de agosto com a primeira etapa das InterTechs Agro, ciclo de palestras e seminários apresentado pelo Sistema FAESP/SENAR-SP, que reúne produtores rurais, pesquisadores, estudantes e profissionais do setor para discutir inovação, tecnologia e sustentabilidade nas principais cadeias produtivas do agronegócio. Os encontros são gratuitos e acontecem no Recinto de

Exposições “Alberto Berteli Lucatto”, com atividades entre 8h e 17h. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/6YwbrejvckZz1aMt9

Abrindo a programação no dia 3 de agosto, segunda, a InterTech Equideocultura aborda temas centrais para o setor equestre. A manhã contará com palestras do médico veterinário e Instrutor de Equinocultura do Senar, Dr. Paulo César Nunes Gil, que abordará a raça Quarto de Milha, e do médico veterinário Dr. Neto Machado, sobre odontologia equina. No período da tarde, o instrutor José Milton comanda uma oficina prática com o passo a passo da doma racional, seguido pela facilitadora Glaucia Maria Ferreira de

Paula, que conduzirá a vivência “SIC – Saúde Integral com Cavalos”, sobre

autodesenvolvimento humano assistido por cavalos.

No dia 5 de agosto, quarta-feira, a parceria com a CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) traz a InterTech Agroecologia e Sustentabilidade. Os participantes acompanharão palestras do Dr. Afonso Peche Filho, pesquisador do IAC (Instituto Agronômico de Campinas), sobre ecologia aplicada em sistemas orgânicos; da pesquisadora e engenheira agrônoma da CATI Araci Kamiyama, que abordará políticas de incentivo à transição agroecológica; e do engenheiro agrônomo da CATI, Idelberto Esh Miranda Junior, sobre uso de bioinsumos. O dia contará ainda com um painel de cases

de sucesso com produtores certificados e palestra de Carlos Augusto Souza (Grupo Ceralis) sobre manejos biológicos focados na redução de custos.

No dia 6 de agosto, a programação da InterTech Agro será dedicada à Bovinocultura de Corte. As atividades técnicas têm início às 9h, com a palestra “Genética, ferramenta salvadora da pecuária! Como transformá-la em lucro”, ministrada pelo engenheiro agrônomo Mauricio Veloso. Às 10h, a pesquisadora do Instituto de Zootecnia, Dra. Renata Branco, apresenta “Novos enfoques na nutrição de bovinos de corte”. Na sequência, às 11h, o pecuarista Antônio Ricardo Sechis aborda a produção de carne de alto valor agregado. No período da tarde, às 13h30, o Dr. Fabio Araujo conduz a palestra “Manejo

Syngenta para pastagens”, e, às 14h30, a programação é encerrada com a apresentação do Case de Sucesso da Minerva Foods.

A heveicultura ganha destaque no dia 7 de agosto com a InterTech Heveicultura, promovido em parceria com a APTA Regional (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios). A abertura será feita por Antônio Carlos Carvalho Gerin, presidente da Câmara Setorial Nacional da Borracha Natural. A programação trará também palestra com a pesquisadora científica Dra. Elaine Cristine Piffer Gonçalves, da APTA Regional de Colina, e da Dra. Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo, pesquisadora da APTA Regional de Pindorama,

que irá falar sobre o plantio de seringueiras em reserva legal e sistemas agroflorestais. A InterTech Heveicultura também contará com a participação do Dr. Fabio Araujo, da Syngenta, e do Dr. Edson Furtado, pesquisador da Unesp de Botucatu, que irá abordar a atuação de doenças. Na parte da tarde, a programação segue com o engenheiro florestal Gabriel Nascimento, que apresentará o Programa de Carbono Ana Primavesi para restauração florestal, seguido por uma demonstração prática da pesquisadora Dra. Regina Kitagawa Grizzotto sobre avaliação do teor de borracha seca via NIRS.

Encerrando a primeira etapa, no dia 8 de agosto, sábado, a InterTech Apicultura e Meliponicultura, realizado em parceria com a ACANP (Associação Criadores de Abelhas Nativas Nordeste Paulista) e a iniciativa “De Abelha Em Abelha”, trará palestras de Antônio José Rosa e Jessé Carrascosa, com o tema: inimigos naturais das abelhas. Também estão na programação palestras com Viviane Gaya, sobre plantas e pasto melitófilo e José Mauro

Souza, sobre polinização assistida, e Douglas Ferrão e Raquel Vendrasco, que falarão sobre legislação aplicada à meliponicultura. O encerramento terá uma oficina prática de manejo técnico cobrindo 12 espécies de abelhas sem ferrão.

Sobre a 63ª EXPO Rio Preto

Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, e apresentada pela FAESP/SENAR-SP, a 63ª EXPO Rio Preto acontece de 1º a 16 de agosto em duas fases: a Etapa Corte (1º a 9 de agosto) e a Etapa Leite (12 a 16 de agosto). A edição de 2026 tem como correalizadora a Gaetan Shows e Eventos.

Durante todo o período, serão realizados julgamentos de gado, leilões, exposições de raças equinas, bovinos e ovinos. As atividades da exposição contam com entrada e estacionamento gratuitos para o público geral. Vale lembrar que, aos domingos, o transporte público de São José do Rio Preto conta com tarifa zero, facilitando ainda mais a locomoção dos visitantes até o recinto