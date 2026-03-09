Homem desaparece ao sair de casa para passar por atendimento médico no AME de Votuporanga 

Rodrigo Feitosa de Souza, de 44 anos, saiu de Américo de Campos/SP na última sexta-feira (6). Até a última atualização desta reportagem, ele não havia sido localizado.

Um homem de 44 anos desapareceu na última sexta-feira (6.mar) após sair de casa, em Américo de Campos/SP, para passar por atendimento médico em Votuporanga/SP.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pela família neste domingo (8), Rodrigo Feitosa de Souza embarcou em uma van do transporte municipal de saúde de Américo de Campos com destino ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga.

Em depoimento à polícia, o tio esclareceu que familiares receberam a informação de que Rodrigo chegou a ser visto no AME, mas depois ficou incomunicável.

Em nota, o AME, por sua vez, informou que o paciente não passou por atendimento médico na unidade na sexta-feira. Conforme a instituição, a última vez que Rodrigo foi atendido no local foi em novembro de 2025. O ambulatório disse que vai auxiliar familiares e autoridade de segurança, e se solidarizou com a situação.

A família fez várias tentativas de comunicação com Feitosa por telefone, mas não obteve sucesso. Ainda conforme consta no registro policial, Rodrigo já sofreu traumatismo craniano e tem histórico de convulsões.

Até a última atualização desta reportagem, ele não havia sido localizado. O boletim de ocorrência foi registrado como desaparecimento de pessoa no Plantão Policial de Votuporanga.

Quem tiver qualquer informação do paradeiro de Rodrigo, pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190.

*Com informações do g1