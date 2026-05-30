Prefeitura de Votuporanga pretende alugar banheiros químicos por quase R$ 1 milhão 

O valor total médio para a contratação é de R$ 945.237,51. Os equipamentos devem atender diversas secretarias pelo prazo de até 1 ano.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP pretende alugar banheiros químicos por quase R$ 1 milhão. O pregão eletrônico, do tipo “Menor Preço” por ITEM, ocorre no próximo dia 16 de junho, porém o recebimento das propostas começou nesta quinta-feira (28).

De acordo com o texto do processo licitatório, os banheiros químicos que devem atender diversas secretarias municipais pelo prazo de até 12 meses, podendo ser prorrogado por prazo igual, foram divididos em seis blocos, totalizando R$ 945.237,51.

Bloco 1: 58 unidades – locação (por dia) de banheiro químico portátil para pessoa usuária de cadeira de rodas, incluindo montagem, manutenção diária e desmontagem, fabricado em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes. Ao custo de R$ 14.920,50.

Bloco 2: 318 unidades – locação (por dia) de banheiro químico standard portátil em polipropileno, medindo 1,16m de frente X 1,11m de fundo e 2,30m de altura, composto de caixa de dejeto com capacidade para 220 litros, teto translúcido, porta papel higiênico, adesivo identificador de masculino e feminino, identificador livre e ocupado, tratado com produto químico biodegradável. Ao custo de R$ 60.951,06.

Bloco 3: 48 unidades – locação (por mês) de banheiro químico portátil para pessoa usuária de cadeira de rodas, incluindo montagem, manutenção diária e desmontagem, fabricado em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes. Ao custo de R$ 42.278,40.

Bloco 4: 783 unidades – locação (por mês) de banheiro químico standard portátil em polipropileno, medindo 1,16m de frente X 1,11m de fundo e 2,30m de altura, composto de caixa de dejeto com capacidade para 220 litros, teto translúcido, porta papel higiênico, adesivo identificador de masculino e feminino, identificador livre e ocupado, tratado com produto químico biodegradável. Ao custo de R$ 681.405,75.

Bloco 5: 30 unidades – locação (por evento de até 10 dias) de banheiro químico portátil para pessoa usuária de cadeira de rodas, incluindo montagem, manutenção diária e desmontagem, fabricado em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes. Ao custo de R$ 32.502,30.

Bloco 6: 150 unidades – locação (por evento de até 10 dias) de banheiro químico standard portátil em polipropileno, medindo 1,16m de frente X 1,11m de fundo e 2,30m de altura, composto de caixa de dejeto com capacidade para 220 litros, teto translúcido, porta papel higiênico, adesivo identificador de masculino e feminino, identificador livre e ocupado, tratado com produto químico biodegradável. Ao custo de R$ 113.179,50.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site: www.votuporanga.sp.gov.br, na plataforma eletrônica: www.bll.org.br, e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Mais informações e/ou esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone (17) 3405-9700.