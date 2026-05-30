Aneel mantém bandeira amarela para contas de luz no mês de junho

Em nota, agência afirmou que “as condições de geração tiveram uma piora devido à redução das chuvas em todo o país”.

A bandeira tarifária para o mês de junho será amarela, anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira (29.mai). Isso representa um adicional de R$ 1,88 a cada 100kWh na tarifa.

“O anúncio ocorre devido ao período seco no Brasil, o que leva a uma geração hidrelétrica menor e ao acionamento de usinas termelétricas, com custo mais elevado”, justificou a agência.

Em uma residência com consumo de 187kWh, por exemplo – como foi a média residencial em fevereiro, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética –, a bandeira amarela significaria um valor adicional de R$ 3,52 na fatura.