Jovem é roubada e estuprada durante sequestro em Votuporanga

Ela contou para a polícia que foi rendida pelo criminoso, que a forçou a sacar dinheiro no banco e depois a estuprou. Polícia investiga o crime.

A Polícia Civil de Votuporanga (SP) investiga uma denúncia de sequestro, roubo e estupro feita nesta quinta-feira (25). A vítima é uma jovem de 19 anos.

De acordo com o que ela contou à polícia, a vítima foi abordada por um bandido enquanto entrava no carro dela depois de comprar um lanche.

Dentro do veículo, o criminoso a obrigou a sacar dinheiro em um caixa eletrônico e depois a estuprou. Depois do estupro, o homem colocou a jovem no porta malas do carro e voltou com veículo para o centro da cidade e fugiu.

Uma pessoa que passava pelo local ouviu gritos dela dentro do porta malas e chamou a polícia, que agora tenta identificar o criminoso, que teria entre 30 a 35 anos.