“Cadê o asfalto da Vila Carvalho?”, questiona Débora Romani 

Na tribuna da Câmara, a vereadora relembrou o anúncio do asfaltamento, no início de novembro do ano passado, e que não foi realizado. A Prefeitura de Votuporanga não tem previsão para entrega da obra no mais antigo povoado do município.

Jorge Honorio

A vereadora Débora Romani (PL) usou parte de seu tempo de tribuna, durante a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (13.abr), para questionar o atraso no início das obras de asfaltamento da Vila Carvalho, anunciado no segundo semestre de 2025.

“Cadê o asfalto da Vila Carvalho? Gente, há quantos anos aquelas pessoas esperam aquele asfalto? Foi prometido! Cadê o asfalto? Eu fiz dois vídeos, fiz um requerimento pedindo informações. Cadê o asfalto? Sabe qual foi a resposta? Foi suspenso pela Secretaria de Obras. Isso é a resposta? Eu quero saber o porquê que foi suspenso. Suspenso, todo mundo está vendo que foi suspenso”, afirmou Débora Romani.

“Não é chegar lá e passar a máquina lá. Aquele povo lá sofre toda vez que chove. Vira aquilo que o nobre vereador [Cabo Renato Abdala (PRD)] mostrou aqui. Nós precisamos, aquele povo merece, é um povo sofrido, que precisa ter o asfalto ali. Eu espero que eu obtenha uma melhor resposta a respeito disso”, emendou a parlamentar.

Antes de Débora Romani ir à tribuna, foi a vez de Cabo Renato Abdala (PRD), que ao tocar no assunto Vila Carvalho, mostrou no telão uma foto de erosão em via pública, fazendo um pedido modesto, solicitando serviços de maquinários no local.

O asfaltamento da Vila Carvalho, povoado mais antigo de Votuporanga, edificado ao lado da antiga Estrada Boiadeira, em meados de 1920, foi anunciado em novembro do ano passado, como uma esperança para cerca de 90 famílias que moram no local, e enfrentam a poeira, barro e buracos em período de chuvas.

O custo da obra seria de aproximadamente R$ 1,7 milhão, com recursos da Prefeitura de Votuporanga, e prazo de 120 dias a contar da assinatura da Ordem de Serviço. Contudo, o projeto anunciado não saiu do papel.

Nesta quarta-feira (15.abr), procurada pelo Diário, a Prefeitura de Votuporanga informou que “a Secretaria de Planejamento Urbano está finalizando a adequação das especificações técnicas do projeto para viabilizar a licitação da obra de asfalto no bairro Vila Carvalho. Após a contratação da empresa e emissão da ordem de serviço, o prazo previsto para execução das obras é de seis meses.”