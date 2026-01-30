Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

L.G.S., de 41 anos, com passagens por tráfico de drogas, furto, roubo, tentativa de homicídio e dano foi flagrado na Rua Rio Solimões, na zona norte da cidade.
Um homem de 41 anos, que constava como procurado pela Justiça, foi preso pela equipe de Força Tática da Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (28.jan), no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.
De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona norte da cidade, quando pela Rua Rio Solimões, abordaram L.G.S., um indivíduo já conhecido nos meios policiais por histórico criminal de tráfico de drogas, furto, roubo, tentativa de homicídio e dano.
Em seguida, após consulta aos sistemas de identificação, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto.
O caso foi apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.