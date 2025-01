Ladrões tentam assaltar banco e são presos em Votuporanga 

Os criminosos foram presos e os reféns liberados. Não há informações sobre feridos graves.

Pelo menos dois criminosos foram presos na manhã desta terça-feira (7.jan), após ter a tentativa de assalto a banco frustrada pela Polícia Militar, na área central de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, indivíduos armados adentraram o estabelecimento bancário que fica na Rua Amazonas, principal rua do comércio votuporanguense e iniciaram o crime, chamando a atenção de transeuntes e mobilizando as forças de segurança. Os reféns foram liberados. Não há informações de feridos graves.

Ocorrência é apresentada na Delegacia de Polícia.

*Matéria em atualização